Das Nato-Mitglied Türkei hat bereits mehrere Militäroffensiven in Nordsyrien durchgeführt und hält dort Gebiete besetzt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mehrmals deutlich gemacht, dass er sein Militär erneut in das Nachbarland schicken will, um dort die von der Regierung in Ankara als Terrororganisation angesehene Kurdenmiliz YPG zu bekämpfen. Russland und der Iran, die ebenfalls Akteure im syrischen Bürgerkrieg sind, hatten die Türkei aber vor einem solchen Schritt gewarnt. Moskau und Teheran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei unterstützt Rebellengruppen.