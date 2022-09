Aufnahmen aus der Region um Charkiw in der Ostukraine. Veröffentlicht wurden sie von der ukrainischen Armee, entstanden sein sollen sie in jenen Gebieten, die die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen von den Russen zurückerobern konnten. Ein Soldat beschreibt, wie er den Rückzug des russischen Militärs erlebt hat.

Ukrainischer Soldat

»Sie rannten wie Mäuse. Sie rannten und ließen alles zurück, Fahrzeuge, ihre eigenen Männer. Sie erschossen sogar einen ihrer eigenen Leute, der verwundet war, nur um zu entkommen.«

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von rund 6000 Quadratkilometern, die die Armee seines Landes von den russischen Besatzern zurückerobert hätten. Begonnen hat die Gegenoffensive am Mittwoch vergangener Woche nahe der Kleinstadt Balakliia. Die Menschen hier berichten nach der Befreiung von grausamen Erlebnissen unter der gewaltsamen Besatzung.

Marija Tymofijewa, Anwohnerin

»Sie haben meinem Mann bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Hier auf der Straße musste sich einer komplett ausziehen. Sie sehen dich an, drehen dich um, suchen nach Narben oder Tätowierungen. Ob man gedient hat oder nicht. Sie haben Leute mitgenommen … es war ein Horror hier.«

Walentyna, Anwohnerin

»Es war der letzte Tag der Flucht dieser ›Russisten‹ aus Balakliia. Es war eine Flucht! Sie haben sich beeilt, die Fahrzeuge fuhren durcheinander. Ihre Soldaten saßen auf den Fahrzeugen wie die Fliegen. Sie rannten weg. Und mein Sohn mit seinem Freund im Auto wurde beschossen, mitten im Zentrum. // Ich habe so geschrien, dass es ganz Balakliia hören konnte. Ich dachte, der Himmel würde zerbrechen. Ich habe Putin angeschrien. Ich habe diesen Krieg verflucht, ich habe Putin verflucht. Aber niemand wird mir meinen Sohn zurückgeben.«

Ein Polizist zeigt der Nachrichtenagentur Reuters Gefängniszellen, in die die Russen Zeugen zufolge vor allem ukrainische Männer sperrten.

Serhij Boldyrew, ukrainische Polizei

»Es waren sechs bis sieben Personen gleichzeitig in dieser Zelle.«

Serhij Boldyrew, ukrainische Polizei

»Die Leute haben Markierungen an den Wänden gemacht, wie viele Tage sie hier verbracht haben. Dort sind Spuren an der Wand.«

Artem Lartschenko, von russischen Soldaten inhaftiert

»Sie führten mich in eine Gefängniszelle und gaben mir zwei Drähte in die Hände. Es gab einen Mechanismus, der mehr Strom erzeugte, je mehr man daran drehte. Er (russischer Soldat) drehte es immer schneller. Er sagte mir, ich solle nicht loslassen. ›Wenn du loslässt, bist du erledigt.‹ Dann fing er an zu fragen – wo, wer, wann … Wer war mal Soldat und lebt jetzt noch in Balakliia?«

Russland hat inzwischen seinen Rückzug im Nordosten und damit auch die militärische Niederlage eingestanden. Mit jeder befreiten Ortschaft wächst die Sorge, welche Gräueltaten nach Abzug der Besatzungstruppen ans Licht kommen werden.