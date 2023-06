»Es stimmt schon. Einige Russen führen sich hier auf, sie denken, sie können sich alles leisten«, so Holon. Das sei beschämend. »Aber nicht alle Russen hier sind so, okay?« Die russische Community auf der Insel bestehe aus zwei Gruppen. Die einen lebten in einem Paralleluniversum, völlig entkoppelt vom Rest der Insel, in russischen Resorts, Cafés, Beachclubs. »Sie entfliehen den vielen Restriktionen des russischen Alltags und denken: Auf Bali ist alles frei, easy, unbeschwert. Sie schlagen dann hier über die Stränge.« Holon und seine Künstlerfreunde andererseits versuchen, eine gute Nachbarschaft zu den Balinesen aufzubauen. Holon pflegt auch einen guten Kontakt zu vielen Ukrainern auf der Insel.

Wie zum Beispiel zu Svitlana Andreyeva, 32 Jahre, die im Februar 2022, kurz bevor der Krieg begann, zurück in ihr Heimatland ziehen wollte. Sie war zuvor in Litauen gewesen. Ihr Ehemann und sie hatten alles vorbereitet: das Haus dort verkauft, die Koffer gepackt, die Tickets gebucht. Dann kam der 24. Februar 2022, und der russische Angriffskrieg begann. Svitlana Andreyeva kehrte nicht nach Hause zurück. Sie flog nach Bali. Aus der Ferne koordinierte sie anfangs Medikamentenlieferungen in die Heimat. Es erreichten sie Nachrichten, mit denen sie schwer umgehen kann. Dass Bekannte getötet wurden, oder verletzt.