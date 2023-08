Durch die publizistischen Kreml-Ableger und ihre Berichterstattung werde auch »der serbische Nationalismus in den Nachbarländern unterstützt«, heißt es in der Studie der Naumann-Stiftung. Allein in den ersten 150 Tagen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seien mehr als 1500 Fälle medialer Falschinformation in Serbien und den angrenzenden Staaten dokumentiert.