Ballon-Abschuss USA wollten mit China telefonieren – und wurden abgewiesen

China wiederum hatte nach der Entdeckung des Ballons erklärt, es handele sich um einen zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei. Am Montag erklärte das Außenministerium in Peking, der Abschuss habe die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den Vereinigten Staaten »ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt«. Am Dienstag legte Außenamtssprecherin Mao Ning nach: Die USA sollten mit solchen Vorfällen »auf eine ruhige und professionelle Art« umgehen, ohne Gewalt einzusetzen, sagte sie. Doch hätten sie sich anders entschieden, was eine »klare Überreaktion« gewesen sei.