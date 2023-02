Man wisse immer noch nicht, woher die Objekte stammten und was ihre Mission gewesen sei, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby. »Die Möglichkeit, dass es sich um Ballons handelt, die einfach an kommerzielle Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen gebunden und daher harmlos sind, wird nicht ausgeschlossen«, so Kirby. Bislang hätten auch weder Gruppen noch Einzelpersonen die Objekte für sich reklamiert.