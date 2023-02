Das Pentagon hatte bereits am Donnerstagabend die Sichtung des Ballons publik gemacht. Unter anderem war dieser im US-Bundesstaat Montana nahe einer US-Luftwaffenbasis gesichtet worden, wo mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen lagern. Am Samstag berichteten Augenzeugen, sie hätten den Ballon im östlichen US-Bundesstaat North Carolina gesichtet. Auf TV-Bildern und in Videos von Augenzeugen war zu sehen, wie der weiße Ballon am Samstagnachmittag in der Luft getroffen wurde und abstürzte.

Kolumbien meldet über unbekanntes Objekt, das in seinen Luftraum eingedrungen ist

US-Außenminister Blinken hatte als Reaktion auf den Vorfall seinen eigentlich für Sonntag erwarteten Besuch in Peking abgesagt. Er hatte das Eindringen des Ballons in den US-Luftraum am Freitag als »inakzeptabel« und »unverantwortlich« bezeichnet. China sprach dagegen von einem Forschungsballon, der durch »höhere Gewalt« vom Kurs abgekommen sei. Nachdem der Vorfall zunächst in ungewohnt defensiver Weise »bedauert« worden war, ging ein chinesischer Außenamtssprecher in die Offensive: »Einige Politiker und Medien in den USA haben die Situation ausgenutzt, um China anzugreifen und in Verruf zu bringen.«