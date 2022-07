Vor diesem Hintergrund hat der Sicherheitsrat der Uno alle Mitgliedstaat einstimmig dazu aufgerufen, Waffenlieferungen an bewaffnete Banden in dem Land zu unterbinden. Der Transport kleinkalibriger Waffen und Munition an nicht-staatliche Akteure müsse verboten werden, hieß es in der am Freitag verabschiedeten Resolution, die Mexiko und die USA vorgelegt hatten. China hatte ein vollständiges Embargo gefordert, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.