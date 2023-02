Die Schiffe würden das Küstengebiet beobachten, »Informationen sammeln und in den kommenden Wochen eine maritime Präsenz vor Haitis Küste aufrechterhalten«, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau bei einem Treffen mit Vertretern von Karibikstaaten in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas. Bei einer Pressekonferenz führte Trudeau später aus, die beiden Fregatten würden »Haitis Nationale Polizei in ihren Bemühungen unterstützen, die Banden-Aktivitäten unter Kontrolle zu bringen«. Allein die Präsenz der Schiffe in der Bucht der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince werde die Banden davon abhalten, den Seeweg für ihre kriminellen Aktivitäten zu nutzen, glaubt Trudeau.