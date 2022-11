Jahrelange Phase islamistischer Angriffe

Die beiden Männer sind Mitglieder der islamistischen Gruppierung Ansar al-Islam. Sie und andere Islamisten wurden für den Mord an dem säkularen US-Autor und -Menschenrechtsblogger mit Wurzeln in Bangladesch, Avijit Roy, und seinem Verleger, Faysal Arefin Deepan, im Jahre 2015 zum Tode verurteilt. Roy kritisierte in seinem Blog religiösen Fanatismus in Bangladesch und machte sich für die Rechte von Homosexuellen stark.