Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch, der zu einer Explosion führte, sind Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die Behörden sprachen am Sonntag von mindestens 34 Toten und 300 Verletzten in einem Binnencontainerlager von Sitakunda, rund 40 Kilometer nördlich der Hafenstadt Chittagong. Wegen zahlreicher schwerer Verletzungen und Berichten über noch nicht geborgene Leichen dürfte die Opferzahl noch steigen.