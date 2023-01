Banksy hatte erklärt, er unterstütze die Organisation und habe in der Ukraine gesehen, wie eines ihrer Teams »sehr verzweifelten Leuten in einem ausgebombten Gebäude« mit medizinischer Unterstützung, Wasser und »einem freundlichen Gesicht« geholfen habe. Der Künstler hatte bestätigt, hinter sieben Wandgemälden zu stecken, die im vergangenen Jahr auf zerstörten Gebäuden in der Nähe der Hauptstadt Kiew aufgetaucht waren.