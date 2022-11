Barack Obama zeigt sich gewohnt charmant. In seiner Rolle als Entertainer, begeistert der ehemalige Präsident auf einer Wahlkampfveranstaltung die Menge.

»Hallo Las Vegas! Es ist gut, zurück in Nevada zu sein. Keine Sorge, ich werde nicht anfangen zu singen, wie John Legend.«

Bei der Veranstaltung am Dienstag wirbt der demokratische Sympathieträger für Senatskandidaten seiner Partei. Und warnt erneut vor dem aktuellen politischen Klima in den USA.

Barack Obama, ehemaliger US-Präsident:

»Es gibt Politiker, die, anstatt Menschen zusammenbringen zu wollen, ihr Bestes tun, um uns zu spalten und uns wütend und ängstlich voreinander zu machen. Alles zu ihrem eigenen Vorteil. Und all das wird noch verstärkt. Es wird hochgespielt, 24/7 in den sozialen Medien, weil sie es profitabler finden, Kontroversen und Konflikte zu schüren, als die Wahrheit und Fakten an die Öffentlichkeit zu bringen.«

Der Angriff auf den Ehemann seiner Parteikollegin Nancy Pelosi sei die Folge dieses Klimas, so Obama. Paul Pelosi war vergangenen Samstag in seinem Haus von einem Einbrecher mit einem Hammer verletzt worden. Offenbar hatte der Angreifer eigentlich vor, Nancy Perlosi als Geisel zu nehmen und »sie in den Rollstuhl zu zwingen«, so ein Gerichtsdokument.

Barack Obama, ehemaliger US-Präsident:

»Und zum Glück habe ich vor ein paar Tagen mit Paul gesprochen, und er wird wieder gesund. Aber selbst wenn die Ermittler ihre Arbeit tun und herausfinden, was genau diese Person motiviert hat, bleibt eine Sache klar: Dieses zunehmende Verhalten - politische Gegner zu dämonisieren - schafft ein gefährliches Klima. Und gewählte Amtsträger, die übertriebene Rhetorik nicht ausdrücklich ablehnen oder sich daran beteiligen, wenn sie das tun, wenn sie es einfach ignorieren oder diese Art von Gewalt herunterspielen, wenn sie ihre Unterstützer ermutigen, bewaffnet vor Wahllokalen zu stehen, wenn das die Umgebung ist, die wir schaffen, werden noch mehr Menschen verletzt und wir werden den grundlegenden Sinn dessen verletzen, wer wir als Volk sind.«