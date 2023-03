Dazu, so Obama, komme dann noch »Rassismus, Sexismus und Homophobie«. »Und dann ist man ganz schnell bei Identitätspolitik. Und da sind Kompromisse kaum noch zu finden«, sagte er vor rund 9000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Sydney, wie unter anderem der britische »Guardian« berichtet.

Ex-Politiker tourt wie ein Rockstar

Obama reist von Ende April an für mehrere Auftritte auch nach Europa. Und das nicht, um andere Politiker zu treffen, sondern um Shows zu machen. Die Veranstalter haben große Hallen gebucht, zuerst am 29. April in Zürich, dann am 1. Mai in Amsterdam und schließlich am 3. Mai in Berlin. Dort wird der 61-Jährige in der Mercedes-Benz-Arena im Bezirk Friedrichshain auftreten. In die Halle passen 17.000 Menschen. Normalerweise spielen hier Superstars wie die Musikerin Taylor Swift.