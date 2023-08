Zuletzt hatte Biden 2022 bei den Midterm-Wahlen auf Obamas Zugkraft gesetzt. Gerade in Swing States, also Staaten, die keinem politischen Lager klar zuzuordnen sind, war Obama mehrfach aufgetreten. Zudem sammelte er Wahlkampfspenden für seinen Ex-Vize ein. Am Ende schnitten die Demokraten in den Wahlen zur Hälfte der präsidialen Amtszeit deutlich besser ab als vorher erwartet.