Spektakuläre Rückkehr: Der lange isolierte syrische Präsident Baschar al-Assad ist zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien eingetroffen. Assad landete laut einem Bericht der Staatsagentur Sana am Donnerstag in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer. Der Gipfel findet in Dschidda am Freitag statt. »Syrien würde nie einen wichtigen Gipfel verpassen«, sagte Syriens Außenminister Faisal al-Mikdad der Zeitung »The National« zur Teilnahme Assads.