Basmati-Anbau im Himalaja 3000 Liter Wasser für eine Packung Reis

Basmatireis wächst nur an wenigen Orten in Indien und Pakistan. Doch der Wasserverbrauch ist hoch, in den Anbaugebieten sinkt der Grundwasserspiegel. Was bedeutet das für unseren Konsum?

und Raghavendra Verma Von Lucia Heisterkamp