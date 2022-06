Abdeslam war bereits in Belgien zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden und sitzt derzeit in Frankreich unter besonderen Auflagen in Haft. Von den weiteren 19 Angeklagten wurde sechs der Prozess in Abwesenheit gemacht. Ein Beschuldigter sitzt in der Türkei in Haft, fünf sollen in Syrien gestorben sein. Die Angeklagten besorgten unter anderem Papiere, fuhren Abdeslam außer Landes oder waren verhinderte Attentäter.