Dass der Boom so unkontrolliert erfolgt, liege auch an einer Besonderheit des griechischen Baurechts, sagt Spilanis. Wer mindestens 4000 Quadratmeter Land abseits einer Siedlung besitzt, darf sie beinahe ungestört bebauen. Inzwischen wurde diese Grenze in besonders geschützten Gebieten auf 8000 Quadratmeter angehoben, doch die Willkür reduziert hat es kaum, im Gegenteil. Wer viel hat, darf sich viel erlauben. Während in Ortschaften inzwischen oft strengere Regeln den Ausbau von Wohnungen bremsen, entstehen so mitten in der Natur immer neue Villen und Ferienunterkünfte. Es ist nicht selten ein Raubbau, für den Umweltauflagen ignoriert, alte Mauern abgerissen und knappe Ressourcen wie Wasser noch weiter strapaziert werden. Systematische Kontrollen fehlen vielerorts bis heute.

Paros: Müll, Wohnungsnot – und Protest

Auf Paros ist das besonders gut zu sehen. Die Insel ist der wohl größte Profiteur der aktuellen Entwicklung. Oder wie es Villenvermieter Elias Petrakis sagen würde: Hier ist das Chaos besonders groß. Von den Baustellen fliege oft Müll umher, der Verkehr sei durch die vielen Baufahrzeuge chaotisch. Jeden Winter würden die Straßen aufgerissen, um Neubauten ans Wassernetz anzuschließen. Selbst Lehrer und Ärzte fänden auf seiner Insel oft kaum noch eine Wohnung, klagt Petrakis. »Spätestens zur Hauptsaison fliegen sie oft aus ihren Wohnungen raus und müssen aufs Festland.«