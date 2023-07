Die Londoner Polizei sieht derweil keine Indizien für eine Straftat. Das teilte Scotland Yard am Abend mit.

Edwards Frau Vicky Flind begründete den Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen damit, dass ihr Mann sich in schlechter psychischer Verfassung befinde. »Huw leidet unter ernsten psychischen Problemen. Wie gut dokumentiert ist, wurde er in den letzten Jahren wegen schwerer Depressionen behandelt«, sagte Flind laut BBC. »Die Ereignisse der letzten Tage haben die Situation noch verschlimmert, er hat einen weiteren schweren Anfall erlitten und wird nun stationär im Krankenhaus behandelt, wo er auf absehbare Zeit bleiben wird.«