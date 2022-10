»Priedanga« – »Schutz« steht auf diesem Schild am Eingang einer Schule in Litauens Hauptstadt Vilnius. Schutz vor einem militärischen Angriff – im Kriegsfall. Während die Schülerinnen und Schüler momentan unbeschwert auf dem Schulhof spielen, weist die Verwaltung der Stadt immer mehr öffentliche Gebäude als Schutzräume aus, sodass die Bevölkerung wie hier in den Umkleideräumen Zuflucht findet.

Linas Vasarevicius, Schuldirektor

»Gott bewahre, dass es jemals so weit kommt, aber die Menschen könnten hier Schutz finden. Wir hoffen auf das Beste, aber wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.«

Adomas Buzinskas, Verwaltung Vinlius

»Unser Ziel ist es, dass die Hälfte der Stadtbevölkerung Schutzräume hat, in denen sie sich verstecken kann.«

370 Gebäude für 210.000 Menschen wurden bereits markiert – es sollen noch deutlich mehr werden. Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine habe hier kaum jemand an Bunker gedacht, so die Stadtverwaltung. Dann brach der Krieg aus. Vilnius liegt rund 30 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt – dort endet das Gebiet der Nato - und Putins Einflussbereich beginnt.

Seit Kriegsbeginn hat die Nato ihre Präsenz in Osteuropa erheblich verstärkt und baut diese derzeit aus. Auch die Bundeswehr ist mit einer eigenen Kampftruppenbrigade beteiligt: Der Schutz für den Ernstfall steht, so scheint es – und dennoch geht Vilnius auf Nummer sicher.

»Die Menschen haben gesehen, was in der Ukraine passiert ist. Und jetzt ist es viel einfacher, mit privaten Einrichtungen zu sprechen, mit Kindergärten, Lehrern und so weiter. Es ist viel einfacher, denn wenn wir noch in Friedenszeiten leben würden, könnte die Reaktion anders ausfallen.«

Es wird wohl nicht bei Schutzräumen bleiben: Litauen erwägt, auch die Lebensmittel- und Wasserversorgung für eine mögliche Eskalation vorzubereiten.