Knapp eine Woche später, am 9. November, ordnet Russland den Rückzug seiner Truppen vom Westufer des Dnjeprs an. Es ist der Beginn der ukrainischen Rückeroberung von Cherson. Zwei Tage später feiert Lehrer Jurij Newoltschuk auf seinem Motorrad die Befreiung des Dorfs Blahodatne, das am 10. November von der ukrainischen Armee zurückerobert wurde.