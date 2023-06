Sie singen ein letztes Mal für ihren Präsidenten. Anhänger des AC Mailand, Berlusconis früherem Fußballverein, ehren den ehemaligen Regierungschef, Medien-Tycoon und Milliardär auf ihre ganz eigene Weise. Es ist ein pompöses Staatsbegräbnis im Dom von Mailand am Mittwochnachmittag. Neben Italiens amtierender Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sind rund 2000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft geladen. Unter Applaus wird Berlusconis Sarg in die Kirche getragen.

Mario Delpini, Erzbischof:

»Wenn ein Mann eine Persönlichkeit ist, steht er immer auf der Bühne. Er hat Fans und Gegner, er hat Menschen, die ihm zujubeln und Menschen, die ihn hassen. Silvio Berlusconi war gewiss ein Politiker, er war gewiss ein Geschäftsmann, er war gewiss eine Persönlichkeit, die in den Vordergrund der Berühmtheit trat. Aber was können wir in diesem Moment des Gebets über Silvio Berlusconi sagen? Er war ein Mensch, der Lust am Leben, Lust an der Liebe, Lust an der Freude hatte.«

Bei Berlusconi war immer alles extrem. Die Triumphe und Abstürze, die Verehrungen und Peinlichkeiten. Nur folgerichtig sorgt der Politik-Veteran auch nach seinem Tod noch einmal für Diskussionen: Zu Ehren Berlusconis hat die italienische Regierung ihre Arbeit für drei Tage weitgehend eingestellt. Das Parlament sagte sogar Sitzungen und Abstimmungen für eine ganze Woche ab. Hinzu kommt dieses Staatsbegräbnis zu Ehren des umstrittenen Politikers – all das sorgt für Kritik bei Gegnern im ganzen Land. Anhänger, Weggefährten und Koalitionspartner sehen das ganz anders. Sie rühmen den Mailänder als einen der wichtigsten Manner des Landes. Der ehemalige Ministerpräsident war am Montag im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Leukämie Erkrankung gestorben.