Die kurzzeitige Revolte in Russland hallt nach: Während des Aufstands der Wagner-Söldner am Wochenende ist auch die belarussische Armee in Gefechtsbereitschaft versetzt worden. Das sagte Machthaber Alexander Lukaschenko jetzt vor der belarussischen Presse.

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus:

»Wir sehen eindeutig eine neue Welle der Nato-Erweiterung und einen beispiellosen Ausbau des Militärpotenzials der Allianz in der Region, auch in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen. Fast täglich registrieren Grenzschutzbeamte verschiedene Provokationen an der Staatsgrenze, die von Nachbarländern ausgehen.«

Lukaschenko war am Samstag als Vermittler zwischen dem Kreml und Wagner-Chef Jewegnij Prigoschin eingeschaltet, der schließlich den Marsch seiner Söldner auf Moskau stoppte. Im Westen hatte der Vorstoß zunächst zu der Vermutung geführt, dass sich russische Kämpfer gegen Wladimir Putin wenden würden.

Der Kreml-Chef wandte sich derweil an das russische Volk. In einer Fernsehansprache am Montagabend bemühte er sich offensichtlich, den Eindruck zu erwecken, die Macht- und Sicherheitsorgane in Russland seien zu jeder Zeit handlungsfähig gewesen.



Wladimir Putin, Russischer Präsident:

»Eine bewaffnete Rebellion wäre in jedem Fall niedergeschlagen worden. Das konnten die unfähigen Drahtzieher nicht ignorieren. Sie haben das eingesehen.«

Putin und Lukaschenko sind sich einig: der gemeinsame Feind ist der Westen.

Wladimir Putin, Russlands Präsident:

»Genau dieses Ergebnis – den Brudermord – wollten die Feinde Russlands: sowohl die Neonazis in Kiew als auch ihre westlichen Gebieter und alle Sorten von Landesverrätern. Sie wollten, dass sich russische Soldaten gegenseitig umbringen, dass Soldaten und Zivilisten sterben und dass Russland am Ende verliert.«

In der Nacht zum Samstag hatte Söldnerchef Jewgeni Prigoschin die südrussische Millionenstadt Rostow am Don besetzt und einige Wagner-Einheiten Richtung Moskau geschickt. Ihr praktisch ungehinderter Vormarsch auf die Hauptstadt Russlands, der erst gut 200 Kilometer vor Moskau stoppte, schickte Schockwellen durchs Land.

Über den genauen Aufenthaltsort des Wagner-Chefs gibt es bisher keine gesicherten Informationen. Berichten zufolge ist ein Flugzeug am Dienstagvormittag von Russland nach Belarus geflogen, das mit Prigoschin in Verbindung gebracht wird.