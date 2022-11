Der politische Analyst Artjom Schraibman hatte im SPIEGEL gesagt, Lukaschenko übe sich in einem Balanceakt: Während er Putin versichern wolle, dass Belarus »fest an der Seite der russischen Brüder« stehe, wolle er seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern versprechen, dass sich das Land nicht in den Krieg hineinziehen lasse. (Lesen Sie hier das ganze Interview.)

Lukaschenko sprach sich in dem Gespräch mit den russischen Journalisten auch für Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew aus. Er behauptete aber, Polen und die USA hinderten die Ukraine an Verhandlungen.