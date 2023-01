Der russische Dienst der BBC zitierte ebenfalls den Anwalt, demnach habe die Begnadigungskommission unter Machthaber Alexander Lukaschenko ihre Entscheidung am 4. Januar Sapega mitgeteilt. An diesem Dienstag habe Sapega ihre Eltern darüber informiert. Sapega will demnach beantragen, zur Verbüßung ihrer Strafe nach Russland gebracht zu werden. Dort könne sie ein neues Gnadengesuch stellen. Sapega ist gebürtige Russin.