Eine direkte Verbindung zum Krieg in der Ukraine stellte Makej nicht her. »Führt das zu Spannungen zwischen Belarus und seinen Nachbarn? Schauen wir einmal, was an unseren westlichen und südlichen Grenzen passiert. Wenn Politiker sich so verantwortungslos verhalten, kann man leicht in den Dritten Weltkrieg schlittern«, drohte er jedoch.