Abkommen unterzeichnet Belarus erlaubt Russland Stationierung taktischer Atomwaffen

Belarus ist der engste Verbündete Russlands bei dessen Krieg gegen die Ukraine, hat allerdings keine eigenen Truppen in die Kämpfe geschickt. Bei der Invasion der Ukraine im Februar 2022 drangen russische Truppen aber teilweise über belarussisches Staatsgebiet in das Land ein. Russlands Militär hatte vor Beginn des Krieges zudem wochenlange Übungen in Belarus abgehalten.