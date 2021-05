Ryanair-Maschine zur Landung gezwungen Belarus fängt Flugzeug ab, EU-Politiker verlangen Konsequenzen

Politiker in Deutschland und anderen EU-Staaten zeigen sich empört über den Vorfall am Flughafen Minsk. Sie sprechen von »Entführung«, »Piraterie« – und stellen eine scharfe Reaktion in Aussicht.