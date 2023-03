Der Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki ist in Belarus zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Bjaljazki ist Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Wjasna , eine der wichtigsten Nichtregierungsorganisationen in Belarus. Sie dokumentiert Menschenrechtsverletzungen, beobachtet Wahlen und spielt eine wichtige Rolle in der Demokratiebewegung im Land.