Krise zwischen Polen und Belarus Hunderte Migranten hoffen weiter auf Grenzöffnung

Erst campierten sie am Grenzzaun, nun schlafen sie in einer Lagerhalle: An Europas Außengrenze wollen rund 1000 Menschen die Hoffnung auf ein glückliches Ende der Krise nicht aufgeben. Viele würden gerne weiter nach Deutschland.