Protassewitsch war am 23. Mai 2021 gemeinsam mit seiner Freundin Sofia Sapega festgenommen worden, nachdem ein belarussisches Kampfflugzeug eine Ryanair-Maschine mit den beiden an Bord zur Landung in Minsk gezwungen hatte. Die Militäraktion zum Stopp des Fluges von Athen nach Vilnius und die anschließende Festnahme des Paares hatte international Empörung ausgelöst. Seine Freundin war bereits im vergangenen Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.