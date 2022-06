Die gebürtige Russin Sofia Sapega war im Mai vergangenen Jahres bei der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine in Minsk festgenommen worden. In dem Gnadengesuch schrieb sie laut einem Bericht des russischsprachigen Dienstes der BBC, ihre oppositionelle Tätigkeit sei »Jugend und Dummheit« geschuldet gewesen. Inzwischen habe sie »Rechtswidrigkeit und Illegitimität vollständig eingesehen«. Unklar blieb, unter welchen Bedingungen das Schreiben in der Haft zustande kam.