Deutlich erschöpfter Lukaschenko

Lukaschenko ist seit Tagen nicht mehr öffentlich aufgetreten. Zuletzt zeigte er sich am Dienstag vergangener Woche in Moskau bei der Feier zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Beobachtern zufolge wirkte er deutlich erschöpft, er nahm zudem nicht an einem Essen mit Russlands Präsident Wladimir Putin teil. Anders als üblich wandte sich Lukaschenko am 9. Mai auch nicht an die belarussischen Kriegsveteranen.