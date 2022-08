Irrtümer der Ostpolitik

Um unsere Geschichte als eine europäische anzuerkennen, wäre für Deutschland der erste Schritt, aus den Fehlern der Ostpolitik zu lernen. Ich verstehe, dass diese aus guten Motiven erwachsen ist: Um den Schmerz zu kompensieren, der unserer Region während des Zweiten Weltkriegs zugefügt wurde.

Wir sind ohne Zweifel dankbar für die Unterstützung, die Deutschland dem demokratischen Belarus seit 2020 gewährt hat. Es gibt jedoch noch Möglichkeiten, die Politik gegenüber unserer Region zu überdenken und zu verbessern.

Erstens haben sich deutsche Politiker geirrt, als sie dachten, die Zusammenarbeit mit autoritären Regimen würde den Ländern zu mehr Wohlstand verhelfen und einen politischen Wandel bewirken. Das ist nicht der Fall. Der Krieg gegen die Ukraine und die Repressionen in Belarus haben das deutlich gezeigt. Die Bevölkerungen dabei zu unterstützen, sich selbst und ihre Werte vor tyrannischen Regierungen zu schützen, hilft hingegen schon.

Zweitens spüren wir manchmal zu sehr die Spuren der Realpolitik. In Europa betrachten einige immer noch alles östlich von Polen als Russland. Das Konzept der Einflusssphären und die Verhandlungen mit dem Kreml über die Köpfe aller Beteiligten hinweg stellten eine praktische Abkürzung dar. Gepaart mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit führte die politische Anerkennung allerdings zu Straffreiheit und weiteren Repressionen seitens der davon ermutigten Diktatoren.

Der erste Schritt in die richtige Richtung könnte darin bestehen, anzuerkennen, dass nicht die kollektive Sowjetunion, sondern Belarus und die Ukraine von allen Sowjetstaaten im Zweiten Weltkrieg am meisten gelitten haben. Mein Urgroßvater, der in der Roten Armee diente, gehörte dazu. Er ist jetzt auf dem Friedhof in Nauen begraben.