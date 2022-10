Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja befürchtet, dass die Krise in ihrem Heimatland über dem Krieg in der Ukraine in Vergessenheit gerät. »Ich sehe, dass Belarus in dieser Situation hinter dem Krieg in der Ukraine ein bisschen übersehen wird. Manchmal vergessen Politiker (…), wie wichtig Belarus in dieser Krise ist«, sagte Tichanowskaja heute in Brüssel. Belarus sei ein Teil des Konflikts in der Region.