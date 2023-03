In ihrem Exil im Ausland kritisierte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja die Urteile als »persönliche Rache Lukaschenkos« an diesen Frauen und als Versuch, »ehrlichen Journalismus auszulöschen«. »Ich habe absolut keinen Zweifel, dass die Werte von Mila und Marina gewinnen werden und beide am Ende in Freiheit kommen. Und während die Welt sie nicht selbst hören kann, werden wir ihre Stimme sein«, sagte Tichanowskaja. Sie gilt bei unabhängigen Beobachtern als Siegerin der Wahl gegen Lukaschenko im August 2020.