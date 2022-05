Mit einjähriger Verspätung aufgrund der Pandemie haben in Belfast Zehntausende Menschen das 100-jährige Bestehen Nordirlands mit einer großen Parade gefeiert. Die Anhänger einer engen Anbindung Nordirlands an den Rest des Vereinigten Königreichs – auch Unionisten genannt – zogen am Samstag mit Flaggen und Marschmusik vom Regionalparlament Stormont aus in Richtung des Stadtzentrums von Belfast.