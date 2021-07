Protest in Brüssel Migranten weiten Hungerstreik aus – belgische Regierung unter Druck

Seit Wochen protestieren rund 450 Migranten in Belgien per Hungerstreik für ein Bleiberecht. Zwei Drittel von ihnen verweigern nun auch das Trinken – und schweben Helfern zufolge in Lebensgefahr.