Der sogenannte Iran-Deal hatte in Belgien für Diskussionen gesorgt. Die belgische Regierung will damit den im Iran inhaftierten Entwicklungshelfer Olivier Vandecasteele freibekommen. Im Gegenzug soll der ehemalige Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien, Assadollah Assadi, an Teheran überstellt werden. Assadi war 2021 in Belgien wegen eines vereitelten Anschlags auf iranische Oppositionelle nahe Paris im Jahr 2018 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.