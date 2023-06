Am Vormittag hatte die »Legion der Freiheit Russlands« ebenfalls via Telegram erklärt, in die Vororte von Schebekino eingedrungen zu sein. Das lässt sich unabhängig nicht bestätigen. Lesen Sie hier mehr über die russischen Rebellen .

Seit zwei Wochen gibt es Kämpfe und Angriffe in der Region Belgorod, die an die Ukraine angrenzt. Russische Gegner der Regierung in Moskau haben erklärt, dort Ziele angegriffen zu haben. Russland beschuldigt ukrainische Truppen der Angriffe, was Kiew aber wiederholt zurückgewiesen hat.