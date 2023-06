Russischer Medien zufolge schickte das Freiwilligenkorps Gladkow eine Videobotschaft. Darin luden sie ihm zum Dialog in eine Kirche in Nowaja Tawolschanka in der Region Belgorod ein, und kündigten an, zwei Gefangene zu übergeben.

Seit Tagen wird die Grenzregion bereits beschossen. Behörden hatten die Einwohnerinnen und Einwohner bereits aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Russland, das vor mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen hat, beklagte in den vergangenen Wochen zunehmenden Beschuss des eigenen Staatsgebiets. Opferzahlen und Schäden stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine, wo seit Beginn der russischen Invasion Tausende Zivilisten getötet wurden.