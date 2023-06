Quelle: »Legion Freies Russland«

Die Region Belgorod im russischen Grenzgebiet. Das einstige Aufmarschgebiet der russischen Armee für die Invasion in die Ukraine im Februar 2022 ist selbst zur Kriegszone geworden. Seit Tagen streifen hier sogenannte russische Widerstandskämpfer umher, die den Krieg über die ukrainische Grenze in russisches Gebiet trugen. Diese Aufnahmen stammen von der »Legion Freies Russland«. Ihren Durchmarsch über die Grenze dokumentieren sie stolz mit Videos.

Ihre Mission bestreitet die Legion gemeinsam mit der rechtsextremen Gruppierung »Russisches Freiwilligenkorps« – wie diesen Vorstoß in die Ortschaft Nowaja Tawolschanka.

Quelle: Russisches Freiwilligenkorps

Die Frontmänner des Freiwilligenkorps behaupteten daraufhin in einem jüngst veröffentlichten Video, die Kontrolle über die Kleinstadt übernommen zu haben.

Denis Kapustin, Kommandeur »Russisches Freiwilligenkorps«

»Ich möchte jeden russischen Bürger daran erinnern, dass dies kein verlassenes Dorf ist, sondern ein Ort mit 5.000 Einwohnern. Außer den Kämpfern des russischen Freiwilligenkorps ist niemand hier.«

Belgorod

Die Einwohner der Grenzorte haben zu Tausenden ihre Häuser verlassen – und sind in Notunterkünften wie dieser in Belgorod eingetroffen.

Tatjana, Einwohnerin aus Schebekino

»Wir sind jetzt Flüchtlinge. Schebekino war eine schöne Stadt, wir lebten gerne dort. Aber jetzt mussten wir dort weg…«

Unter den Geflüchteten wächst die Frustration: Russland tue nicht genug, um seine eigenen Gebiete zu schützen.

Alexandra Bespalova, Einwohnerin aus Schebekino

»Ich war immer der Meinung, dass wir recht haben, dass unsere Regierung recht hat, wenn sie Luhansk, die Donbass-Region und unser russisches Volk unter ihre Fittiche nimmt. Aber ich glaube auch, dass man sich zuerst selbst verteidigen muss. «

Siegessicher prangen in der Stadt die Z-Zeichen des russischen Angriffskrieges – doch von einer wirksamen Verteidigung der Region kann kaum die Rede sein. Die hier stationierten russischen Einheiten schaffen es offenbar seit Tagen nicht, die Anti-Putin-Kämpfer zu vertreiben. Nach Angaben des Gouverneurs wurden bisher mehr als 4000 Menschen in Notunterkünfte umgesiedelt. Eine Maßnahme, mit der man angeblich seit Längerem gerechnet hat:



Valentin Demidov, Bürgermeister Belgorod

»Wir haben Betten und Bettwäsche gekauft. Wir sind schon seit einem Jahr vorbereitet, um ehrlich zu sein. Wir hatten auf Anweisung des Gouverneurs alles organisiert. So konnten wir all diese Dinge sehr schnell nicht nur in der Stadt Belgorod, sondern auch im Rest der Region Belgorod einsetzen.«



Die Führung in Kiew bestreitet eine direkte Beteiligung an den Aktivitäten der Kämpfer in der Region Belgorod. Der Krieg greife allmählich auf das Territorium Russlands über, weil russische Behörden dort die Kontrolle verlören – so die offizielle Erklärung Kiews.

Möglicherweise dienen die Angriffe der Legionäre als Ablenkung im Hinblick auf die ukrainische Gegenoffensive. Die Aufmerksamkeit ist ihnen mit Aktionen wie diesen jedenfalls gewiss.

Am Dienstag, dem Tag des Staudammbruchs in der Südukraine, nutzte die »Legion Freies Russland« die Gelegenheit, um das Ereignis als »Akt des Umweltterrorismus« anzuprangern.

Quelle: »Legion Freies Russland«

»Heute Nacht haben die Besatzungsbehörden der Russischen Föderation auf Befehl des wahnsinnigen Terroristen Wladimir Putin das Wasserkraftwerk Kachowka gesprengt.«

»Die Gründe für die Detonation sind klar: Der Kreml will die Offensive der ukrainischen Streitkräfte ausbremsen. Und irgendwie versuchen, von der Krim zu fliehen.«

Quelle: Ukrainische Streitkräfte

Die laute Öffentlichkeitsarbeit der sogenannten Legionäre steht im krassen Widerspruch zum demonstrativen Schweigen seitens der ukrainischen Armee. Mit diesem Video hatte diese bereits vor Tagen dazu aufgerufen, nichts über ihre Gegenoffensive preiszugeben. Pläne lieben die Stille – es wird keine Ankündigung geben, hieß es.