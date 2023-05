Ben Wallace Britischer Verteidigungsminister liebäugelt mit Nato-Chefposten

Er will mehr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wirft seinen Hut in den Ring für eine Nachfolge des scheidenden Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. »Ich habe immer gesagt, dass dies eine gute Aufgabe ist. Das ist ein Job, den ich mögen würde«, sagte Wallace der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, wo er am Mittwoch seinen Amtskollegen Boris Pistorius getroffen hatte. Wallace: »Also, Nato-Generalsekretär wäre ein fantastischer Job und die Nato ist für unser aller Sicherheit extrem wichtig. Ich wäre froh, meinen Beitrag zu leisten, dass man in der Nacht sicher im Bett liegen kann.«