Der 73-jährige Regierungschef war am Samstag in das Krankenhaus nahe Tel Aviv eingeliefert worden – meldete sich aber wenige Stunden später schon wieder zu Wort. »Ich fühle mich sehr gut«, versicherte Netanyahu in einem Video. Er habe bei einem Aufenthalt am See Genezareth zu viel Sonne abbekommen und zu wenig getrunken.