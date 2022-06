»Innerhalb des vergangenen Jahres habe ich zusammen mit meinen Partnern im Pentagon und der US-Verwaltung ein Programm geleitet, dass die Zusammenarbeit zwischen Israel und weiteren Staaten in der Region stärken soll«, wurde Gantz in einem offiziellen Transkript zitiert. Dem Minister zufolge sollen durch militärische Zusammenarbeit in der Region bereits iranische Angriffe vereitelt worden sein. Welche Staaten sich an dem Programm beteiligen und um was für Angriffe es sich gehandelt haben soll, wurde nicht genannt.