Schwere Kämpfe zuletzt im September

2020 flammte der Konflikt erneut auf. Mehr als 6500 Menschen starben, bis ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen in Kraft trat. Dabei musste Armenien große Gebiete aufgeben. Im Herbst 2022 kam es dann erneut zu schweren Gefechten.

Im Dezember kam es in der Region erneut zu Spannungen, als offenbar von der Regierung in Baku beauftragte Aktivisten den Latschin-Korridor blockierten, die einzige Verbindungsstraße zwischen Bergkarabach und Armenien . Sie protestierten damit gegen ihrer Meinung nach illegale Bergbauarbeiten.

Seit der Blockade leide die Enklave unter einem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff, erklärte das Parlament Armeniens. Die Regierung in Eriwan warf Baku vor, mit der Blockade eine humanitäre Krise in der Enklave herbeizuführen. Aserbaidschans Regierung wiederum bezeichnete das Anliegen der Demonstranten dagegen als gerechtfertigt.