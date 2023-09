Aserbaidschan verurteilte die Wahl umgehend als »einen weiteren äußerst provokativen Schritt« und »eine klare Verletzung« seiner »Souveränität und territorialen Integrität«. Die mit Baku verbündete Türkei erklärte, sie erkenne »diese unrechtmäßige Wahl« nicht an. Das Außenministerium in Ankara bezeichnete den Schritt in einer Erklärung als »eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht, einschließlich der Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats und der OSZE-Prinzipien«.