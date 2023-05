In dem Zusammenhang übte Paschinjan auch Kritik an dem von Russland dominierten Militärbündnis Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit (OVKS). Eigentlich sollte dieses Bündnis den Frieden in der Region sichern. Das, so der Vorwurf des armenischen Regierungschefs, sei aber nicht der Fall. Aus diesem Grund habe Armenien nun eine EU-Beobachtermission in die Konfliktregion eingeladen, sagte Paschinjan.