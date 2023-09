Bergkarabach-Konflikt Russlands Verbündeter Armenien will Militärmanöver mit den USA abhalten

Trotz eines von russischen Blauhelmtruppen überwachten Waffenstillstands kommt es immer wieder zu Gefechten. Der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war 2020 in einem Krieg eskaliert, der nach sechs Wochen mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe beendet wurde.

Brot nur noch gegen Bezugsschein

Beobachter beschreiben die Lage in Bergkarabach als katastrophal. Es fehlt demnach etwa an Lebensmitteln und Medikamenten. Seit Mittwoch wird Brot nur noch gegen Bezugsscheine ausgegeben. In diesem Kontext hat die armenische Führung auch zunehmend Unzufriedenheit mit Russland als Vermittler geäußert. Eriwan wirft Moskau, das lange als Schutzmacht der Armenier im Kaukasus galt, ungenügenden Einsatz vor.